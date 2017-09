El colombiano que desempolva discos de vinilo

La aparición del Cd en la década de los 90s condenó a muerte la producción y comercialización de los acetatos como formato de almacenamiento musical en Colombia. Fue hace tan solo un año que Henry Cavanzo, productor musical, logró nuevamente darle vida a los vinilos, reviviendo un oficio que parecía extinto.

***

LLegar hasta la fábrica de vinilos de Henry Cavanzo implica realizar una gran travesía si se vive al norte de Bogotá. Se requiere viajar en Transmilenio durante una hora y media para llegar hasta el barrio San Jorge Central, en la localidad Antonio Nariño. Camuflado en el anonimato, escondido dentro de lo que parece una casa común y corriente con paredes de color blanco y un portón de color café; se encuentra el único taller del país capaz de crear aquellos tradicionales discos negros, conocidos con diferentes nombres entre ellos: elepés, vinilos, o acetatos.

Los discos de vinilo en Colombia fueron fabricados y distribuidos por primera vez por Discos Fuentes y posteriormente por Codiscos, dos de las disqueras más reconocidas del país. En el documento ´Discos Fuentes, de nuevo en la prensadora´, realizado por Radio Nacional de Colombia, se afirma que, fue solo hasta el año 1945 que Antonio Fuentes logró confeccionar el primer disco del sello prensado en Colombia: ‘Pollo pelongo’ / ‘Merengue panameño’, interpretados por la orquesta de Emisora Fuentes.

El taller de vinilos es un espacio independiente en el garaje de la casa de Henry Cavanzo. Al entrar en su hogar, inmediatamente se vislumbran dos prensas de producción de acetatos de color verde. Estos aparatos, que casi alcanzan a tocar el techo del segundo piso, pesan alrededor de 2 toneladas, están avaluadas por 300 millones de pesos y producen unos 4 discos de vinilo por minuto, es decir, 2.880 discos en 12 horas de producción. Durante seis años, Henry se dedicó día y noche a reparar las máquinas. “Yo estaba obsesionado por arreglar esos artefactos. Hasta me enfermé, vomitaba, me dolía la cabeza y a pesar de eso yo no dormía”, dice Henry.

HC Studios, es el estudio de grabación de Henry Cavanzo.

En 1990, todas las prensas de vinilos que habían en Latinoamérica fueron desmontadas. Pero, 28 prensadoras de color verde propiedad de Discos Fuentes, permanecieron casi una década en el garaje del papá de Henry Cavanzo. Fue el músico Germán Carreño quien le pidió guardar las prensadoras a cambio de pagar una renta.

Después de siete años, Henry conservó dos de las máquinas de los años 80 como pago por la renta. “Pensaba fabricar hebillas para zapatos, pero, esto cambió en un viaje que realicé con Totó la Momposina a Europa, allí me di cuenta, que las personas pagaban por los vinilos a un costo bajo”, dice Henry.

Henry Cavanzo es reconocido dentro del mundo musical por ser gran bajista, pero también como productor, arreglista, y guitarrista. A sus 51 años, es capaz de interpretar 30 instrumentos diferentes. Siempre le gustó aprender de forma autodidacta. Todo lo que sabe de música y de ingeniería lo aprendió de esa manera, a punta de ensayo y error.

“Mi papá llegó cambiado. Él me dijo: nuestro futuro y el de la música colombiana está en la producción de vinilos. Yo le ayudo grabando sonidos en el estudio ”, comenta Andrés Cavanzo, hijo de Henry. Y es que en el segundo piso de la casa, también se esconde un estudio de grabación profesional. Consolas, instrumentos, micrófonos, bafles, computadoras, transportan a los músicos a las grandes discográficas.

El vinilo fue el primer soporte comercializado abiertamente de la música según el estudio académico titulado, Industria Musical en Colombia: una aproximación desde los artistas, las disqueras, los medios de comunicación y las organizaciones. Los acetatos y sus reproductores, los tocadiscos, alcanzaron los más altos niveles de calidad en el sonido, aunque su gran desventaja siempre ha sido, la fragilidad del soporte y su desgaste tras su continua reproducción. Todas estas razones llevaron a que el formato de Cd terminara ganando esta batalla, aunque no del todo la guerra.

Según datos de la Asociación de Industria Discográfica de los Estados Unidos, la venta de vinilos ha aumentado un 52% con respecto al 2014, superando incluso las ganancias generadas por servicios de streaming como Spotify o YouTube. En datos concretos, los vinilos facturaron alrededor de 222 millones de dólares en ese país. Sin duda, la industria discográfica, y sobre todo el público, están retomando nuevamente el negocio de los discos de vinilo. De hecho, Disco Fuentes ha pedido directamente a Henry Cavanzo producir algunos vinilos para ellos, un poco irónico.

Para aprender a producir los vinilos Cavanzo visitó alrededor de 40 países. El primer paso para fabricar un vinilo es grabar el sonido en una cinta magnética. Posteriormente, el contenido de la cinta se transfiere a un disco hecho de aluminio con cobertura de laca. El disco pasa a la máquina de grabación, llamada cortadora o torno, encargada de realizar los surcos en el vinilo y con ello se transfiere la música que contiene la cinta al disco.

Una vez terminado, el disco se sumerge en una solución compuesta por níquel, a la cual, se le aplica electricidad para obtener una copia positiva y luego dos negativas que serán los discos estampadores. Finalmente, con ayuda de la prensa el disco se prensa con los negativos y el vinilo está listo para ser comercializado.

Pero, Cavanzo no es el único que atesora vinilos en este país. A 50 kilómetros de Bogotá, en el municipio de Zipacón, está el el Museo del Disco que alberga los grandes clásicos de este formato tal y como las grabaciones del tenor italiano Enrico Caruso. “Este lugar es invaluable, es el primero de Colombia y el quinto en el mundo. Fue fundado por uno de los grandes de la radio, Carlos Pinzón,” asegura Carmenza Molina, guia del museo.

Escuchar las grabaciones en formato de vinilo, logra transportar a las personas al mismo estudio donde fue grabada una pieza musical. El sonido de todos y cada uno de los instrumentos envuelven en una época y un género musical diferente cada vez. Es por eso, que estos disco son conocidos por revelar la pureza de los sonidos, que tienen grabados dentro de sí.