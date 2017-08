Documental “Diana, 7 días”

Comisionado por la BBC, el documental de dos horas presenta entrevistas con sus hijos y se enfoca en la semana posterior a la muerte de la princesa Diana y cómo su legado transformó al mundo.

“Diana, 7 días” un fascinante documental de dos horas que capta la tumultuosa semana después de la muerte de la princesa Diana en 1997 y la manera en que esta tragedia tuvo un efecto extraordinario en el Reino Unido y en el mundo, se transmitirá por Telemundo el domingo, 3 de septiembre a las 7pm/6c. Producido por Sandpaper Films para la BBC, el documental es la primera y única vez que sus dos hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, han dado una entrevista ante las cámaras sobre lo que paso esa semana, compartiendo sus primeras reacciones ante la noticia de la muerte de su madre hasta el día del funeral. El especial también incluye entrevistas con miembros de la familia, amigos cercanos, figuras políticas y periodistas, muchos de ellos hablando por primera vez acerca de los eventos de esa trágica semana.

En el especial, el príncipe Prince William, Duque de Cambridge, dice: “Una parte de la razón por la que Harry y yo quisimos hacer esto, es porque creemos que se lo debemos a ella… Pienso que un elemento de esto es sentir que la defraudamos cuando éramos más jóvenes. No pudimos protegerla. Creo que como mínimo, le debemos a ella representarla y defender su nombre 20 años después, y recordarles a todos la persona que ella era. Cumplir con nuestro deber como hijos de protegerla”.

Dice el príncipe Harry: “Cuando ella murió hubo un despliegue de emoción bastante impactante. Al mismo tiempo, fue bello, y es increíble mirar hoy atrás. Es asombroso que nuestra madre tuviera un efecto tan enorme en tantas personas. Cuando eres tan joven y te sucede algo así, creo que se queda alojado aquí, allá, en cualquier parte – en tu corazón, en tu cabeza y permanece allí durante mucho, mucho tiempo. Creo que nunca va a ser fácil para nosotros dos hablar de nuestra madre, pero 20 años después parece ser un buen momento para recordarle a la gente la diferencia que ella marcó, no solo en la familia real, sino en el mundo”.

“Diana, 7 días” es dirigida por el aclamado documentalista Henry Singer, que ha ganado o ha sido nominado a casi todos los más prestigiosos premios a los documentales británicos. Estos incluyen los premios BAFTA Royal Television Society, Grierson y Broadcast and Broadcasting Press Guild, lo mismo que un Emmy internacional. Sus filmes, que incluyen “9/11: The Falling Man”, “Baby P.: The Untold Story” y “The Blood of the Rose”, han sido presentados en festivales alrededor del mundo.