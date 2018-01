Juanes realizó la primera presentación musical en español en The Late Show with Stephen Colbert

Juanes estuvo a cargo de la primera presentación musical en español en The Late Show with Stephen Colbert. Continuando con una serie de momentos sin precedentes, llevando la música latina a las audiencias televisivas nacionales y globales, Juanes presentó “Es Tarde” (De su álbum Mis Planes Son Amarte, el cual fue recientemente nominado al GRAMMY) en el show nocturno #1 de los Estados Unidos, el pasado 11 de diciembre. Durante su participación habló de la gira que realizará el próximo año por Estados Unidos y Canadá, así como de los Premios Grammy Latino que recibió hace poco. Es el colombiano con más premios Grammy (25 hasta ahora). The New York Times Playlist recomendó el tema, “Lay Your Head On Me” de Juanes, el cual hace parte de la banda sonora de la cinta FERDINAND, como una de las mejores nuevas canciones.