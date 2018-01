La Fundación Cultural Latin GRAMMY® presenta la Beca Carlos Vives

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® anunció que está aceptando solicitudes para la Beca Carlos Vives de estudiantes de música admitidos a Berklee College of Music que estén interesados en la música latina. La beca de cuatro años, con un valor máximo de $200,000 USD, se otorgará para cursar una licenciatura.

El cantante, compositor, actor, empresario y ganador de 11 Latin GRAMMYs™ y dos GRAMMYs™, Carlos Vives es uno de los artistas más emblemáticos y una de las figuras más importantes de la música latina. Con más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano. “Poder apoyar a una nueva generación de músicos latinos es algo que me produce una gran felicidad, poderlo hacer de la mano de la Fundación Cultural Latin GRAMMY es algo que lo hace más especial,” dijo Vives. “Por eso hemos creado la Beca Carlos Vives para que un talento latino pueda acceder a los mejores estudios y a las mejores escuelas.”

En un esfuerzo por apoyar la educación musical y los géneros musicales latinos, la Beca Carlos Vives presentada por la Fundación Cultural Latin GRAMMY se otorgará a un estudiante con excepcional talento que necesite ayuda económica para continuar sus estudios universitarios. Las solicitudes serán evaluadas por el comité de becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, que está compuesto por una gran diversidad de profesionales de la música con amplia experiencia en dicha industria .”Es un orgullo para nosotros, con la ayuda de Carlos Vives, poder ayudar a la nueva generación de músicos por medio de una beca que les permita una educación de primera calidad en Berklee College of Music”, dijo Manolo Díaz, vicepresidente senior de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Carlos Vives no sólo representa la excelencia y los logros musicales, si no también incluirá transformar la vida del beneficiario de la beca”.

Para obtener las solicitudes, guías y las últimas noticias, por favor visiten el sitio web oficial de la Fundación Cultural Latin GRAMMY en LatinGRAMMYCulturalFoundation.com. Como parte del proceso, los estudiantes deben realizar dos audiciones en video, enviar dos cartas de recomendación y responder dos preguntas a manera de ensayo. Las solicitudes pueden ser completadas en inglés, español o portugués. La fecha límite para presentarse es el 10 de abril de 2018, a las 11:59 p.m., hora este de Estados Unidos. Si tienen preguntas después de revisar las guías que se encuentran en nuestro sitio web, por favor escríbannos a LGCF@grammy.com.