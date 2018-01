Shakira no empezará su gira en Enero

Cuando Shakira contó que tenía una lesión en la garganta, en noviembre, se esperaba que en un mes estuviera bien y en enero comenzara su tan esperada gira El Dorado World Tour; pero no será así, ella misma lo acaba de confirmar por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram en el que habla de junio como el mes definitivo para empezar a recorrer el mundo cantando.

Desde que la colombiana confesó que tenía una hemorragia en las cuerdas vocales se habló de las posibles formas de recuperarse, entre ellas recurrir a una intervención con el médico Steven Marc Zeitels, director del Centro de Cirugía Laringea y Rehabilitación de Voz (MGH Voice Center) del Hospital General de Massachusetts (MGH), y conocido por intervenir las cuerdas vocales de artistas como Adele, Sam Smith, Roger Daltrey y Lionel Richie.

Esa visita se hizo realidad, la estrella pop de barranquilla estuvo en Boston, Estados Unidos, reuniéndose con Zeitels, y de esa manera casi que confirmó la operación era casi un hecho.

Ahora, con el mensaje que publicó ¿querrá decir que se va a operar o que dejará que su garganta se sane sola? “Conservaba la esperanza de poder recuperarme a tiempo para retomar la gira de enero, después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar”, escribió Shakira. Por ahora la cantante dejó claro que la gira que iba a empezar en noviembre no empezará hasta junio, siete meses después, que incluirá Europa, Estados Unidos y, por supuesto, Latinoamérica. ¿Cuándo visitará Colombia? Aún no se sabe, ella asegura que pronto se anunciarán las fechas correspondientes a nuestro continente.

Sobre el show que espera presentar, la barranquillera reveló que tendrá el repertorio más extenso y emotivo. Lo que ella quiere, según su carta, es “Fundirse” en un abrazo con sus fans.