Jair Benítez una vida de talento y éxito

Proveniente de una familia de tradición musical en Colombia, “Benítez Tordecilla”, la cual ha sido una de las más importantes en aportar al folklore y a los ritmos típicos, plasmados en las más grandes grabaciones de la historia de este país. Jair a los 5 años comenzó sus estudios de música en el Instituto de Bellas Artes en Medellín, estudiando piano clásico y haciendo parte del grupo folklórico de su escuela donde aprendió los ritmos más representativos. Su carrera profesional la empieza a la edad de los 12 años tocando percusión y haciendo su primera gira internacional con la orquesta “Los Nemus del Pacífico” visitando países como, Ecuador, Perú, Bolivia. Al mismo tiempo hace su primera grabación profesional con el Sr “Alfredo Gutiérrez”

Luego es llamado por el violinista cubano Alfredo De la Fe a conformar su grupo y ahí empieza a ser reconocido como pianista.

Fue así que un año más tarde es invitado por el maestro Germán Carreño a radicarse a la ciudad de Bogotá para hacer parte de su Big Band como pianista principal, con él estuvo 2 años y comenzó a estudiar armonía moderna con los grandes maestros que hacían parte de esta agrupación, su interés por la armonía lo llevo a seguir estudiando y mejorando en lo que le apasionaba…hacer música tradicional colombiana.

Posteriormente radicado en México Humberto Pabón dueño del Grupo Cañaveral, uno de los más importantes y más exitosos en México, lo invita a participar como arreglista en estas producciones y luego lo contrata como pianista y director.

En México se logra consolidar como productor y arreglista de varios grupos y artistas reconocidos, llegando con sus temas a los primeros lugares en la radio.

Dedicado totalmente a la producción trabajó con artistas de la talla de Pedro Fernández, Belinda, Lucero, Belanova, Grupo Cañaveral, Jenny and the Mexicats, Los Tucanes de Tijuana, Johnatan Daza, Eb salsa, Diego Verdaguer, Reik, CD9 entre otros más.

Jair Benítez en entrevista para La Prensa Colombiana nos compartió sus proyectos.

La Prensa Colombiana ¿Cuáles con tus influencias musicales?

Jair Benítez: La verdad siempre ha sido muy variada, pues en mi casa siempre se escuchó desde Vallenato hasta Música Clásica, pasando por Porros & Gaitas y llegando al Jazz, así tengo un poco de todo y eso me ha ayudado a ser muy versátil en mis producciones.

LPC ¿Qué significa para ti pertenecer a una de las dinastías musicales más reconocidas de Colombia?

JB: Es un orgullo siempre llevar el apellido Benítez, la sensación de saber que la familia es parte de la historia musical de Colombia que en las canciones más representativas siempre está un Benítez y que hasta el día de hoy sigue así ,cada vez que escucho una emisora, o cada vez que estoy en algún país fuera de Colombia y suena una canción, de Los Corraleros, de Joe Arroyo, de Fruko & sus Tesos, Sonora Dinamita, de Carlos Vives, Shakira, me dan ganas de gritarle a todos los presentes….”ahí grabo mi tío, mi primo, mi papá”…

LPC: ¿Qué está pasando en Colombia con la música?… ¿Qué opinas de que cada vez más cantantes colombianos están conquistando el mundo?

JB: Colombia siempre ha sido una potencia en la industria fonográfica, lastimosamente veo que en Colombia muy pocas personas saben la mina de oro que tenemos y los que han entendido esto, son los que han sobresalido internacionalmente, en Colombia hay muchísimo talento, tanto que creo que no alcanza a salir del mercado local y con el poco apoyo que los artistas tienen localmente muchos artistas mueren en el intento, en contraste, internacionalmente definitivamente el mundo musical es de los colombianos, orgullosamente estamos de moda y no ahora, esto ya hace muchos años que muchos artistas empezaron a forjar el camino para estas nuevas generaciones, ahora es un orgullo decir que uno es colombiano, ya no te relacionan tanto con cosas feas, ahora los extranjeros te preguntan por artistas como J Balvin, Carlos Vives, Shakira.

LPC: ¿Cuáles son los proyectos que tienes para este 2018?

JB: Muchos proyectos en puerta, ahora estoy trabajando en las producciones de varios artistas en Colombia, México, Venezuela, España, Argentina y Estados Unidos muchos retos en mi carrera porque estoy haciendo música clásica con un gran pianista mexicano llamado Alex Reyes, música tropical con Fernando González considerado uno de los mejores cantantes en ese género en Colombia, cumbia estilo mexicano con Carlos Montalvo ex cantante de Los Ángeles Azules, con el Grupo Cañaveral preparando Auditorio Nacional en agosto del 2018, Salsa con un nuevo cantante colombiano llamado David Puerta, un hermano venezolano llamado Jemanuel con quien estamos haciendo una fusión de ritmos tropicales con urbano, estoy trabajando en una producción de Latín Jazz para un gran saxofonista colombiano radicado en Los Ángeles California llamado Juan Carlos Villaquirán, también con un cantante argentino llamado Gaby Galeano con el cual estamos grabando un vallenato, algo de verdad que tienen que escuchar porque va a estar muy interesante.

LPC: De tus facetas dentro de la música como productor, arreglista, pianista, director musical, compositor… ¿cuál es la que disfrutas más y por qué?

JB: La faceta como productor es la que más disfruto, cada que sale algún tema mío en la radio,es como ver a tu niño caminar por primera vez, ese proceso de darle vida a cada letra a cada canción con tu música es de las mejores sensaciones que puedes tener como músico, plasmar tu arte es fenomenal.

LPC: ¿El Proceso de Paz en Colombia te ha inspirado alguna canción?

JB: Precisamente este Proceso de Paz me toco personalmente a finales del 2017,viaje a Sincelejo a producir a un grupo llamado Bullenrap ,el cual es conformado con sobrevivientes de la guerra colombiana, con ellos hicimos una fusión entre el Bullerengue y el Rap y en sus letras cuentan sus historias de guerra y de paz en su comunidad, escuchar esas historias, como fue el antes y como fue el después esto me inspiro para toda la producción ,vi esta música con otros ojos y quise expresar todo lo que ellos querían decir en sus letras, con ellos pienso participar este año en los Latin Grammy, canciones con sentido social con letras fuertes pero con mucha esperanza.

LPC: Menciona tus redes sociales o cómo podemos estar en contacto contigo

JB: Me pueden contactar en todas mi redes sociales y en mi página web www.jairbenitezproducer.com, Facebook jairbenitezproducer, Twitter @jairbenitez, Instagram jairbenitez8