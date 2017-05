“Guerra de Ídolos”… los protagonistas comparten sus experiencias

La innovadora producción de Telemundo protagonizada por un polifacético elenco de actores, cantantes y bailarines profesionales, “Guerra de Ídolos” ofrece una explosiva combinación de música, acción y romance para mostrar la lucha de quienes pretenden lograr sus sueños de fama a como dé lugar.

Participan Alberto Guerra, María León y Daniel Elbittar, con el protagónico juvenil de Sheryl Rubio y las participaciones antagónicas de Alejandro de la Madrid, Juan Pablo Medina y José María Torre.

Esta producción promete dar un vistazo de cómo se maneja la industria de la música y en entrevista para La Prensa Colombiana los protagonistas nos hablan de sus experiencias, dificultades personales y de cómo ha sido para ellos el trabajar en el mundo del espectáculo.

María León (Manara Matamoros) – Ex-vocalista de Playa Limbo, escribió dos temas para “Guerra de Ídolos” (“Una y otra vez” y “Si alguna vez”). Manara su personaje tiene el anhelo de triunfar en el mundo de la música para salir del anonimato, poder comprar su libertad y llevarse consigo a su hermana lejos del mundo de violencia y peligros en el que vive Amado. Sobre sus experiencias personales declaró lo siguiente: “Las dificultades son importantes en la vida, si estás en una zona de confort nunca llegas al lugar donde podrías llegar sí quisieras, siempre ponerte metas nuevas y ni modo… esto te va a llevar al conflicto, a la dificultad a las caídas, pero si sales de eso entonces puedes seguir avanzando, a mí me parece que es indispensable que haya conflicto que haya dificultad y sí no lo hay tienes que buscar otra cosa, porque lo más importante en este camino no es llegar… es seguir yendo”

Juan Pablo Medina (Amado Matamoros)- Recientemente participó en la nueva película de Manolo Caro “La vida inmoral de la pareja ideal” y “Treintona, Soltera y Fabulosa” junto a Bárbara Mori. “En ésta carrera como en varias otras… no tienes nada seguro, es una batalla constante contigo mismo, hay momentos que tienes mucho trabajo, hay momentos que no tienes nada y siempre lo que te mantiene adelante es creer en ti, creer que estás en el camino correcto, haciendo lo que te gusta hacer, cuando tenemos la oportunidad de trabajar, eso nos refresca el alma, nuestro trabajo la gente lo puede ver, lo puede juzgar, les gusta o no les gusta, al final del día tomamos la decisión de vivir esta vida y tener esta carrera, y estoy muy orgulloso y contento de hacer lo que más me gusta hacer” declaró el actor.

Alejandro de la Madrid (Rafael Zabala) – Con una trayectoria de más de 25 años en cine, teatro y televisión, Alejandro ha participado en exitosas producciones como “El Señor de los Cielos”, “Amigas y Rivales”, “Tormenta De Pasiones”, “Timbiriche, El Musical” y “Cuatro Lunas”, la cual le hizo ganador del Premio Bravo 2015 como Mejor Actor. Su personaje en “Guerra de Ídolos” será el primero de su carrera interpretando a un cantante en una serie de televisión. Sobre su experiencia personal nos confirma que hubo dificultades. “La gente piensa que uno llega a actuar y ya estás en la televisión, estás cobrando dinero y eres millonario y demás. Uno tiene que –fregarse- desde el principio, subirse a su camión, llevarse su –latita de atún- y cobra poquito dinero, no es una carrera fácil… nosotros no es que vivamos en el glamour, esta es una carrera de mucha disciplina, y de mucha responsabilidad y compromiso. No es como la gente cree que es, estar de farandulero, en fiestas, comprando ropa cara. No… es una carrera donde tienes que despertarte muy temprano, tienes que aprenderte muchas escenas al día, es una carrera difícil, querer actuar tiene su grado de complejidad, pero cuando amas tanto lo que haces, se convierte en algo increíble.