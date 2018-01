El estigma de los niños del Estado Islámico

Emad fue un niño soldado en las filas del autodenominado Estado Islámico. Aún arrastra el runrún endiablado de la guerra que Irak dio por concluida hace algunas semanas tras más de tres años de escaramuzas y decenas de miles de civiles muertos. “Mi vida fue terrible. Recibí entrenamiento militar y me repetían a diario que abrazara el islam. Que solo así viviría en paz”, relata este adolescente de 13 años que trata de olvidar la pesadilla en un campo de desplazados del norte de Irak. Durante su periplo por las tierras del hoy desvanecido califato, Emad conoció las cárceles del IS (Estado Islámico, por sus siglas en inglés) y recorrió algunas de las ciudades que sirvieron de bastiones a la organización. Estuvo confinado en el penal de Badush, donde los yihadistas liquidaron a sangre fría a 670 prisioneros chiíes en 2014; pasó fugazmente por la ciudad de Tal Afar; y cruzó la frontera hasta alcanzar Raqqa, su cuartel general en suelo sirio. “Ha comenzado a recuperarse lentamente pero hay veces que, de repente, se pone nervioso y se vuelve extremadamente violento. Entonces no acepta a nadie. Ha llegado incluso a amenazarnos de muerte”, desliza su abuelo, el pariente que se ha hecho cargo del menor. Su familia -como otras cientos capturadas en agosto de 2014 en los alrededores del monte Sinyar, hogar la minoría yazidí- permanece rota. “No sabemos nada del paradero de mis hermanas y mi padre. Tal vez sigan aún en Siria en las últimas zonas controladas por el Daesh [acrónimo en árabe del Estado Islámico]”, murmura Emad sin demasiadas esperanzas. El muchacho que logró escapar y sobrevivir así al futuro que le habían diseñado sus verdugos habla poco. Rehuye las preguntas. No quiere remover el pasado. “Durante el primer año formó parte de un grupo de 50 niños de entre 10 y 12 años a los que trasladaron una y otra vez. Durante el segundo empezó a recibir adiestramiento para el combate. Le obligaron a familiarizarse con las bombas y los cinturones explosivos y le intentaron lavar el cerebro con sus ideas terroristas”, detalla su abuelo, convertido en su confidente.