Historia sobre el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Fue exactamente el 4 de julio de 1776, cuando Estados Unidos logró su independencia de Reino Unido. Este año se conmemoran 241 años de la firma de la Declaración de Independencia del país.

Hacia 1756 lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América estaba para ese entonces conformado por 13 colonias Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachussets, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina y Virginia.

Como es de esperase, en esta historia también aparece el antagonista en este caso su nombre era Jorge III de Inglaterra, que aprovechaba su poder para exigirle a los habitantes de la colonia el pago de impuestos elevados, entre ellos, gravamen al momento de legalizar escrituras. Como era de esperarse las colonias estaban indispuestas por la exigencia de tantos impuestos a la corono inglesa, por ello, enviaron a ese país una delegación para eliminar las nuevas leyes de los impuestos. Entre este grupo de hombres, se encontraba Benjamin Franklin.

Aunque en 1773 lograron derogar este impuesto el Rey ingles decidió imponer un nuevo impuesto esta vez al té. Fue tanto el malestar generalizado que las colonias comenzaron a boicotear los productos importados, asaltar buques con cargamento para tirarlo al mar como forma de protesta contra la represión y los abusos. Este motín generó más enfrentamientos entre las colonias y la corona, se prohibió el ingreso al puerto. Todos estos hechos llevaron a la guerra de Independecia de Estados Unidos.

En junio de 1776 se formó un comité para redactar la Declaración de Independencia. Encabezado por Thomas Jefferson, el comité incluyó a John Adams, Benjamín Franklin, Philip Livingston y Roger Sherman. Thomas Jefferson fue elegido para redactar el primer borrador el cual fue presentado al congreso en junio 28. el 4 de julio, las 13Colonias sometieron este documento a votación. De las trece, 9 votaron a favor, 2 en contra. A partir de este día comenzaría la primera república democrática representativa.