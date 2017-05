Oasis Mayo 2017

Afirmación de los ateos: “No hay evidencias científicas de la mano de Dios ni en el origen de la vida ni en el del universo”.

-Eso es cierto, pero ¿hay evidencias científicas de que el amor existe? No hay ninguna porque ahí la ciencia está fuera de su campo material.

-Tampoco la ciencia puede comprobar que existen la consciencia, la fe, la ternura, el perdón, la humildad y tantas otras

realidades no cuantificables.

-Lo único que existe no es lo que se puede examinar en una laboratorio y cada tanto la sorprendente realidad obliga a la ciencia a cambiar sus paradigmas.

-La ciencia es maravillosa y gracias a ella vivimos mejor, pero también gracias a ella tenemos locuras como las armas nucleares y otros males.

-Respeto a los ateos y, es más, admiro a los que son rectos que son la mayoría porque actúan mejor que una turba de falsos creyentes.

-En mi vivir he hablado con ateos verdaderos, o sea, no con los fanfarrones que rezan ante un terremoto, y he comprobado que son rectos y coherentes.

-Prefiero a esos ateos y no a tantos creyentes corruptos, inmorales y soberbios que con su bajeza les dan razones a los primeros para no creer.

********************************

Un ser sin ideales es como un barco sin rumbo, es un alpinista sin sueños o un artista sin lindas imágenes en su mente.

-Un ideal es mucho más que una meta porque se identifica con la Misión de tu vida, y esta tiene que ver con el amor.

-Sólo cuando cultivas grandes ideales o sueños, tienes impulso y esperanzas, energía y ganas de vivir.

-Hablando de un ideal decía el pensador Edgar Cayce: “El Espíritu es la vida; la mente, el artífice, lo físico, el resultado”

-Este Maestro espiritual, nacido en Estados Unidos, sugería a sus discípulos un ejercicio que conviene aplicar:

-Separa en una hoja tres columnas con estos títulos: 1. Mi ideal espiritual. 2. Mi actitud mental. 3. Mis actividades para cambiar.

-Pongamos que eliges como ideal o sueño una de estas tres cosas: perdonar, ser paciente o mejorar en el amor.

-Identifica qué actitudes mentales necesitas cultivar y las acciones que vas a realizar para lograr tu ideal. Luego actúa. Ánimo, vale la pena.

********************************

La polarización es tan aguda que, si haces alguna crítica al proceso de paz, sus defensores a ultranza te lanzan dardos nada pacíficos.

-En otras palabras no puedes pedirles a las Farc que, de una vez y no a cuenta gotas, liberen a los cientos de menores que secuestraron en el campo.

-También debes aceptar sumiso que ese grupo no tiene grandes capitales y es la ‘pobre viejecita sin nadita que comer’.

-¡Qué falla! Asume que no tienen que pedir perdón. No, todos debemos implorar su perdón porque son pobres víctimas, no horribles victimarios.

-Les cuesta a algunos entender que el proceso tuvo y tiene fallas y que hablar de eso no es querer la guerra.

-Por el contrario es querer una paz realmente estable que sólo se construye con sinceridad y confianza, no con engaños.

-Varias veces he escrito que es una ganancia que una parte de las Farc se hayan desmovilizado. Sí, es un valioso logro.

-Pero, ¿por qué no se puede pedir a los jefes de la guerrilla que sean humildes y no soberbios, sinceros y no mendaces? ¿Hacerlo es ser guerrerista?

********************************

¡Qué bueno aprender de triunfadores como Mariana Pajón, de su fe, su pasión, su disciplina y su dedicación!. Así piensa:

-“Me quedan muchos sueños por cumplir. Más allá de pasar la meta de primera, lo que me gusta es lo que siento antes de salir del partidor.

-Mi trabajo es mi pasión, es un sueño constante; y que ese himno suene en todas partes es una motivación muy grande”.

-Pasión es lo mismo que entrega total a una misión, es amar lo que haces, es compromiso con entusiasmo.

-Todas las grandes obras son fruto de la pasión porque ella te lleva a dar lo mejor y a superar los obstáculos y la fatiga.

-Mariana entrena siete horas diarias y a esa pasión por su deporte es a la que los ignorantes llaman “buena suerte” si gana.

-Hay un estudio según el cual los exitosos le dedican a su sueño diez mil horas de trabajo sudor y entrenamiento.

-Busca algo que te apasione, sueña y actúa con la misma pasión que le pones al fútbol, a la rumba o a no despegarte de un celular.