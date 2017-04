Trump y los siete pecados capitales

Con Donald Trump como presidente y el control de los códigos nucleares, la humanidad y el planeta tierra están en peligro. La posibilidad de una guerra nuclear es aún peor que en la época del presidente John F. Kennedy, en octubre de 1962, durante la crisis que ocasionó la presencia de proyectiles rusos en Cuba, que casi nos lleva a una guerra nuclear. Trump es ignorante, no tiene una ideología definida, tiene problemas de estabilidad emocional, ya que es narcisista, tiene delirio de grandeza, y se comporta en forma impredecible y errática.

También el planeta peligra porque el presidente no cree en los cambios climáticos y el daño que los hombres le han hecho al planeta por emisión de gases venenosos en la atmósfera, por uso de hidrocarburos como el petróleo. Acaba de cancelar todas las regulaciones del presidente Barack Obama referentes a controles para mejorar el medio ambiente.

Según Tomás de Aquino (1225-1274) la naturaleza humana está principalmente inclinada a los pecados o vicios que son la fuente principal de otros vicios. Los pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Como Trump no cumple con las leyes del país y ha demostrado ser una persona inclinada a los pecados capitales, entonces por lo menos tiene que cumplir con las leyes cristianas.

La iglesia católica enseña siete virtudes que son contrarias a los siete pecados capitales. Esas virtudes son: humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia.

Lo que exigimos los ciudadanos de esta patria querida, que nos adoptó y acogió como miembros de una sociedad democrática, libre, hospitalaria, llamada Estados Unidos de Norte América, es que Trump practique las virtudes cristianas que han caracterizado este gran país y su gente y que son contrarias a los siete pecados capitales.

Trump, en 70 años de vida, nunca aprendió cuales son las funciones gubernamentales, ya que poco entiende que hay tres ramas del gobierno: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Trump es el ejecutivo, pero piensa que las otras ramas solo funcionan para su beneficio.

Exigimos que nuestro nuevo presidente muestre humildad. Que sea una persona modesta. No queremos que el señor Trump se crea mejor que otras personas. Su delirio de grandeza y sus alardes de superioridad solo muestran que nuestro presidente es un individuo inseguro, carente de valores y supremamente narcisista. Principalmente exigimos que el señor Trump sepa que las leyes sí se aplican a él, a su familia y a sus compinches, como al resto de la ciudadanía.

En enero del 2016, durante su campaña presidencial, el señor Trump dijo que él “podría pararse en la mitad de la Quinta Avenida y dispararle a alguien sin perder un solo voto.” Eso es el colmo de la soberbia. Lo peor es que hasta ahora, Trump hace y deshace lo que se le dé la gana con impunidad, demostrando así que lo que él dijo durante la campaña presidencial es cierto. Sin embargo, el presidente y su familia no están por encima de la ley. Hay que demostrarle al señor Trump que muy pronto va a sentir el peso de la ley.

Ojalá que Trump sea solo culpable por tráfico de influencias, abuso de poder, corrupción, lavado de dinero, hurto del patrimonio nacional, obstrucción de justicia, evasión de impuestos, conspiración y no por traición a la patria.

Tanto los comités de inteligencia de la Cámara Baja y del Senado, como el FBI, investigan si el presidente Trump confabuló con el presidente ruso, Vladimir Putin, en los ataques cibernéticos del partido demócrata, de la candidata presidencial Hillary Clinton, de su director de campaña, y en la publicación de correos electrónicos de los mismos, por WikiLeaks, para hacer que el señor Trump ganara la presidencia. Si eso se comprueba, el señor Trump y sus compinches son culpables de traición, el peor crimen que un presidente puede cometer, penado con la pena de muerte o cadena perpetua.

Exigimos que nuestro presidente muestre generosidad con la gente trabajadora, como lo prometió durante su campaña. En vez de mostrar su generosidad con los ricos. En vez de eliminar los beneficios sociales, por los que hemos luchado por más de un siglo, exigimos que nuestro presidente tampoco elimine nuestros derechos constitucionales. Trump no da puntada sin dedal. Ya sabemos que por muchos años no ha pagado un céntimo en contribuciones al fisco y no es de esperar que comience a hacerlo a los 70 años.

Exigimos que nuestro presidente muestre castidad. Que su comportamiento sea moderado y adecuado regulando los placeres y/o relaciones sexuales, que por lo menos se ajuste a las normas sociales. No está bien que agreda sexualmente a todas las mujeres tocándoles sus partes privadas aunque no quieran sus avances.

Exigimos que nuestro presidente sea paciente. En vez de la ira, el presidente debe tener paciencia. A todos nos preocupa que con su control de los códigos nucleares, en un momento de ira, ordene el lanzamiento de una bomba nuclear a cualquier país, causando la destrucción de planeta.

Exigimos que nuestro presidente practique templanza. O sea moderación en la atracción a los placeres y procure el equilibrio en el uso del patrimonio del país, como son los recursos naturales. Queremos que mantenga sus deseos en los límites de la honestidad. Exigimos que no despilfarre nuestro patrimonio nacional a beneficio su familia y sus amigotes. No se lo vamos a permitir.

Exigimos que nuestro presidente muestre empatía, caridad, amistad en vez de envidia. No está bien que el presidente se burle de una persona discapacitada, como lo hizo al burlarse en público de periodista discapacitado. No está bien que el presidente insulte y abuse a todas las personas que no están de acuerdo con él.

Exigimos que nuestro presidente muestre diligencia. No más jueguitos de golf en Mar a Lago, durante los fines de semana, porque nos cuestan un dineral. Exigimos que se esmere en cumplir sus deberes como presidente y deje la pereza. Que cumpla con los compromisos adquiridos al tomar posesión como primer mandatario del país. Exigimos que se ponga metas fijas para conseguir el bienestar de todos los ciudadanos y que las cumpla a tiempo, poniéndole entusiasmo en las acciones que se realizan.

Exigimos que cierre esa cuenta que tiene en Twitter. Nos da mucha vergüenza que envié sus mensajes descabellados en las horas de la madrugada, lo cual desprestigia nuestro país por tener un hombre sin escrúpulos, valores, o decencia como Trump en la Casa Blanca. Sino puede dormir que tome Ambien.

Pero principalmente exigimos que el señor Trump cumpla con sus deberes como presidente de acuerdo al Artículo II de la constitución y al juramento que hizo con su mano sobre la biblia el día 20 de enero de 2017. El presidente debe de respetar y cumplir las leyes del país y hacer que esas leyes se cumplan al pie de la letra. Y él, sus hijos, hija, yerno y compinches del gobierno, tienen que cumplir con esas leyes o que se midan a las consecuencias.

Por: Marlene Gerdts