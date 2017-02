Agradecimiento

“El agradecimiento es el sentimiento de gratitud que se experimenta normalmente como consecuencia de haber recibido de parte de alguien algo que se esperaba o que se necesitaba, de haber sido ayudado en alguna circunstancia difícil, entre otras situaciones”. Definición ABC*

Exactamente es ese sentimiento de AGRADECIMIENTO que yo siento por cada uno de ustedes que lee estos artículos que escribo con la GRACIA de Dios para ayudar a todos mis hermanos que buscan ser parte de la vida y vivirla en abundancia. Dios nos concedió a cada uno de nosotros un “Don” maravilloso para darlo al mundo. Nadie puede realizar esa tarea más preciosa que cada uno que tiene ese talento para agradar al mundo con su presencia y amor. Dios es sabio y bueno y él sabía que se necesitaba de esos regalos y por esa razón nos lo concedió en abundancia. El AGRADECIMIENTO, es la manera más fácil de crear prosperidad en nuestras vidas. Pues le indicas al universo que te gusto y más te da de eso precisamente que te gusto. Pero si no agradeces estás diciendo que no es tu deseo tenerlo más o que nunca te lo dieron y menos que te lo manden. ¿Comprendes?. Es simple. Agradecer significa dame más porque me gusto. Por lo tanto el que DA-RECIBE. Y la ley se cumple ¿Verdad?. Este mes de GRACIA, es el mes de la PROSPERIDAD. Por lo tanto te recomiendo vayas por el mundo agradeciendo todo lo que tengas y te guste. Para que recibas más. Yo les agradezco a todos por ser parte de mi felicidad pues verlos felices me hace bien y verlos prósperos me hace más. Los amo y bendigo en todo lo bueno.

Que la Luz del altísimo sea expandida en sus vidas.