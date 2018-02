Febrero mi amor

Si es un mes de amor. Dios es amor y en toda la creación. Solo el amor es perfecto a imagen y semejanza de él. El Dios verdadero.

Cuando todos entendamos que la vida hay que vivirla y no sufrirla. Solo nosotros con el mismo poder creador. Que nos han dado de nacimiento. Hemos experimentado lo bueno y lo malo. ¿A quién sirves o has servido? ¿A quién has alimentado? ¿La luz o la obscuridad. Lo negativo o lo positivo? En eso precisamente que has alimentado te has convertido. Por lo tanto el amor está tan lejos como lo hayas dejado o tan cerca como lo hayas jalado. El amor es la fuerza motriz del universo. Los enamorados en este mes de febrero, se ponen de acuerdo para vibrar en la misma frecuencia y eso precisamente lo atrae a sus vidas. Es solo cuestión de sintonizar la frecuencia en el Amor. Y eso tienes. ¡Amor! Si no te sintonizas obvio que no lo veras pasar y este mes como otros solo será uno más. ¡Simple!

Hermanos en el mes del Amor y la Amistad prueba lo que te he dicho. Vibra. Vibra y vibra altamente en la frecuencia del Amor y verás los milagros que crearás en tu entorno. Dios tu padre bueno. Lo hace día a día para que el sol salga y tengamos vida en abundancia.

Te voy a dar un mantra poderoso:

“AMARÉ AL MUNDO PARA QUE EL MUNDO ME AME” Así es. Amén.

Les deseo un mes y vida del Amor verdadero para siempre.

Que el amor los siga.

Los ama.

Ely