La fuerza del amor

“Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni ser grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo”.

1 CORINTIOS 13:4-7.

“El amor es un maravilloso cuento de hadas. Para quien lo vive y lo cree”. Ely.

Como dice Isaías el profeta: -“La Voluntad de Dios es: Conducirse con rectitud y justicia. Mostrar conducta en la observancia del día de reposo. La oración, el sacrificio”.

Como quieres vivir una vida llena de paz si eres creador de la discordia por no ponerte en el lugar de tu hermano. Como quieres abundancia de todo lo bueno si eres el creador del temor a no tener, si Dios nos ha dejado la tierra como herencia hasta donde miren tus ojos. Como quieres amar, si no eres el dador de ello. ¡Hermano! Se necesita la Fuerza de tu alma para mover tu ser y amar intensamente. Si Dios nos ama tal cual somos, como nosotros solo amamos a quien nos ama y a veces. Solo si hacen lo que nos haga bien. Donde está el sacrificio que Dios nos pide. Se necesita precisamente LA FUERZA DEL AMOR, para hacerlo. Esa fuerza qué hay dentro de nosotros que mueve el universo y crea vida. Esa fuerza que mueve montañas, esa fuerza que nos sale justo cuando creemos que no hay más. Hermano, ten fe. Dios está contigo y con tu espíritu ETERNO. No dudes más, solo hazlo y verás. El amor está en ti. La Sabiduría está en ti. La Fuerza está en ti, está Dios que late en tú corazón como Llamas ardientes que te llaman con cada latido y dan vida. Creo en ti y sé que lo harán. ¡AMAR!.