Observatorio

El Universo es infinito y una pequeña parte del cosmo está aquí, mostrando la belleza que somos. Uno con Dios- Universo la mayoría.

La vida continúa en dimensiones de aprendizaje y entrega. Cuando creas que has visto todo no es verdad. Siempre hay más. Pues creamos vida, vida y más vida. Dicen los antiguos. Cada estrella es una huella dejada por ti. Allí está escrito tu nombre. Dios. Si piensas como la luz eres la luz. Si piensas en infinito eres infinito. Tu grandeza es tu ascensión. No mires atrás y si lo haces que sea solo para mirar tu estela de luz dejando huella a seguir. Cada vida en cada planeta es igual. Solo cambia el esfuerzo y la entrega entre más, más evolución. ¡¡Simple!!.

Como las estrellas en el cielo. Así es mi amor.