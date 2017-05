Tesla y el nuevo imperio de Elon Musk

Nicolás Tesla fue un inventor inmigrante (Croacia) que llegó a los Estados Unidos a la edad de 28 años y se vinculó con la empresa de Tomás Alba Edison, con quien trabajó durante varios años.

Considerado como un científico loco murió empobrecido en New York a la edad de 86 años.

Su contribución al desarrollo del tema de la energía solo ha venido a ser reconocido muchos años después. Por ello Elon Musk el presidente de TESLA MOTORS, tomó el nombre de TESLA para su empresa de autos eléctricos, como un homenaje póstumo a este genio incomprendido.

Pero Elon Musk, admirador de Nicolás Tesla es otro genio inmigrante (Suráfrica). Musk tiene ideas “locas” pero que le están generando dinero a tal punto que sus compañías tienen los más altos índices de confianza de inversión en las principales bolsas del mundo.

Su última “locura” es el diseño de un carril electrificado subterráneo que puede hacer que un auto eléctrico se traslade de West Wood a Los Ángeles en sólo 5 minutos, a una velocidad de 130 millas por hora.

Para ello se está diseñando un topo o máquina excavadora que simultáneamente excava y cubre en concreto el túnel. (http://www.businessinsider.com/elon-musk-boring-company-tunnel-project-ted-2017-4)

Con el prestigio de las compañías que Elon ha liderado, (Pay Pal, Xspace, Tesla Motors, Solar City, Hyperloop…) no resulta ingenuo creerle. La nueva revolución de la energía limpia para mover no solo los autos eléctricos sino para suministrar energía a todos los hogares del planeta, tiene inquietas a las grandes petroleras que no les queda otro remedio que comprar acciones de Tesla.

La compañía TESLA tiene su asiento en Palo Alto, California.

Elon Musk entonces resulta ahora ser un “loco” cuerdo, al cual hay que creerle!

Jorge Monroy

info@concienciaecologica.co