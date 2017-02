¿Sería Donald Trump bueno para la economía de los Estados Unidos?

Algunas de las personas que apoyan al candidato presidencial Republicano, Donald Trump, ven más allá de sus controversiales – posiciones anti-inmigrantes, anti-islamistas y sexistas, por mencionar algunas– porque creen que Trump es el mejor candidato para la economía de los Estados Unidos. Esta idea es basada en el notable éxito de los negocios de Trump. El mismo magnate de bienes raíces públicamente ha declarado que él es “muy rico.” Diferentes medios estiman que el valor de Trump está entre $4.5 y $10 billones. Trump insiste que el número es un poco más de $9 billones.

Algunas personas consideran a Trump “un genio” pero la trayectoria financiera del candidato presidencial no ha sido el resultado exclusivo de la brillante destreza de Trump en el mundo de los negocios. Su padre, Frederick Trump, hizo su fortuna en el negocio de bienes raíces después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la muerte de su padre, Donald recibió una herencia estimada en $20 millones, el número exacto no está disponible dado que el candidato nunca ha revelado esa información al público. Donald siguió los pasos de su padre e hizo su fortuna durante la expansión de la industria de bienes raíces en la década de 1980. Las riesgosas y ambiciosas decisiones de Donald Trump resultaron en casi una bancarrota en 1990. Trump logró obtener un “bailout,” o rescate, de los bancos a los cuales la compañía de Trump les debía aproximadamente $5 billones. Este bailout no previno las bancarrotas de Trump en 1991, 1992, 2004 y el 2009.

A pesar de sus problemas económicos, Trump mantuvo su fortuna a través de negocios de bienes raíces, libros y programas de televisión. Es probable que Trump también haya salvado su fortuna manipulando los códigos de impuestos estadounidenses. El candidato se ha negado a mostrar sud declaraciones de impuestos, otra manera en que el candidato no está siendo transparente con el público. Trump también dijo, con mucho orgullo, en su primer debate presidencial que él era “inteligente por no pagar impuestos”. Adicionalmente, The New York Times publicó algunas páginas de los impuestos del candidato Republicano. El experto en política y finanzas, Alan Sloan, escribe que las personas como Trump, magnates de la industria de bienes raíces, “pueden obtener exenciones de impuestos que el resto de nosotros no podemos.” Últimamente, las finanzas de Trump son oscuras y sospechosas.

La filosofía económica de Trump también propone cambios a códigos de impuestos que benefician la industria de bienes raíces comerciales y a personas de altos ingresos, incluyéndose a sí mismo y su familia. Generalmente, las propuestas económicas de Trump tampoco son lógicas o beneficiosas para la economía del país, de acuerdo a muchos expertos en economía y grupos de investigación independientes. Por ejemplo, la idea de deportar a 11 millones de inmigrantes tiene un costo exorbitante y causaría una significativa reducción a la fuerza laboral de ciertas industrias como la agricultura, lo cual incrementa los precios de la comida. Inmigrantes, con papeles o no, también vitaliza las economías de las comunidades en las que viven. Sin inmigrantes la demanda por ciertos productos reduciría.

Mi mensaje para las personas que apoyan a Trump por sus ‘capacidades financieras’ es que por favor investiguen más las propuestas económicas del candidato. No podemos creer que Trump es “inteligente” porque él mismo lo dice. El candidato no tiene experiencia en manejar una economía nacional. Trump tampoco busca reformar la estructura económica existente, en la que la clase alta sigue ganando y la clase media y la obrera se siguen haciendo más pobres.