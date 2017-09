Alejandra Azcárate regresa a Los Ángeles

Modelo, presentadora, locutora, comediante y actriz, todo eso es Alejandra Azcárate una colombiana originaria de Bogotá que ha triunfado no solo en la pantalla chica de su país natal, sino que a través de su trabajo trascendió fronteras y el próximo 13 de septiembre regresa a Los Ángeles luego de presentarse hace ya un año en tierras sur californianas con gran éxito, en esta ocasión Latinos Media Group agencia de publicidad y contenidos para el mercado en español en Estados Unidos es la encargada de producir el show que Azcárate presentará en “A mi hacienda de Pico Rivera”.

“Descárate con la Azcárate” es el nombre del monólogo que la comediante presentará ante el público angelino y que según palabras de ella misma, habla de lo difícil que es ser mujer en las distintas etapas de la vida, enfocado en parte en las relaciones amorosas. En sí es un espejo de la realidad de las parejas en el plano emocional, afirmo la colombiana y confiesa que, este trabajo de escena lo viene elucubrando desde que inició sus trabajos en la radio de su país ahí por el año del 2002 y asegura que al final, a pesar de la sátira y la ironía de la obra, el gran mensaje que doy al final de la obra es muy positivo y muy importante porque es algo que me interesa transmitir, es que uno nunca en la vida puede permitirse tener una relación que le quite la felicidad, porque el paseo de la vida es tan corto que uno no pude regalar un solo día de alegría a nadie, asentó la comunicadora en entrevista a un medio local.

“A mi hacienda de Pico Rivera” un lugar donde se presenta lo mejor de la música regional mexicana será el escenario que abra sus puertas para que el miércoles 13 de septiembre a las 8:30 pm esta personalidad sudamericana se presente ante lo que se calcula será una audiencia de más de 1000 personas no solo nativas del país cafetero, sino del multicultural público latino de Los Ángeles, la noche de Stand-up Comedy de Azcárate, contará también con la presencia de un talento local de la comedia, Ana María Grisales también colombiana originaria de Medellín y al final de la presentación de Azcárate, los asistentes tendrá la oportunidad de disfrutar de algunas horas de buena “Rumba colombiana” con la música de Edgar y Lucy que seguramente pondrán a bailar a los asistentes a esta presentación que se espera sea inolvidable.

Latinos Media Group organizadores del evento, han dispuesto diversos puntos de venta de las entradas para esta presentación, la gran mayoría lugares enfocados al público colombiano como restaurantes y servicios de envíos a Latinoamérica, pero el público también puede conseguir sus boletos a través de internet en www.ticketon.com, o informarse al 323 809 7139, y podrán elegir entre dos categorías, general y VIP para estar más cerca de Alejandra Azcarate y poder así, ser testigos de esta espectacular y única función en Los Ángeles.

Por: Ernesto Rubi