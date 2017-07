Charlie Zaa celebra sus 20 años de carrera con increíbles duetos

Uno de los intérpretes de bolero más importantes en América Latina es Charlie Zaa, quien regresa a la música para presentar su disco grabado en vivo llamado “Celebración”, que resume dos décadas de estar inmerso en la música y que también es el pretexto para festejar los 20 años de la salida de su primer álbum “Sentimientos”, cuyos temas son los que complementan este nuevo álbum donde se refrescan las melodías con nuevos arreglos y colaboraciones.

En una exclusiva entrevista para La Prensa Colombiana, Charlie Zaa nos compartió sus experiencias, su nuevo proyecto “Celebración” y algunas de sus anécdotas durante más de 20 años de carrera artística.

La Prensa Colombiana:¿Qué proyectos traes para tus seguidores de la ciudad de Los Ángeles?

Charlie Zaa: Para mí es súper importante estar en el West Coast ya que he podido experimentar cada vez que me encuentro en Los Ángeles, algo maravilloso, que es el público que siempre ha estado al pendiente, que ha sido incondicional, leal, por ahora me traen dos motivos muy importantes; el lanzamiento de mi más reciente producción musical “Celebración”, y la gira que lleva por nombre “Tour Celebracion”.

La Prensa Colombiana:¿Qué podemos encontrar en este nuevo álbum “Celebración”?

Charlie Zaa: Ésta producción musical se grabo hace 9 meses, en la ciudad de México, en uno de los estudios más emblemáticos de Sony Music, donde han grabado grandes artistas como Pedro Infante, Javier Solís, Vicente Fernández, Juan Gabriel, por mencionar solo algunos, la producción cuenta con varios valores agregados, la primera es que es un álbum netamente en vivo el primero en mí carrera, la segunda es que es una conmemoración a mis 20 años de carrera, la tercera es que nos enfocamos en mi primera producción “Sentimientos”, abrimos una puerta en el tiempo, en el año 1996 y escogimos 12 de las mejores canciones de aquella producción, las pusimos en manos de un gran productor musical como lo es Mariano Pérez quien ha trabajado con grandes como Camilo Sesto, Ana Gabriel, Miguel Bose, y tuve el honor de que tomara en sus manos esta nueva producción musical, el cuarto valor agregado es que tenemos grandes artistas invitados que han sabido llegarle a diferentes generaciones, como Carlos Rivera con quien grabé Ódiame”, con Cristian Castro grabe una de sus canciones preferidas “De cigarro en cigarro”, contamos con artistas invitados como Margarita -la diosa de la cumbia-, Río Roma, es un álbum camaleónico, que logra hablar un poco más de todo lo que yo he hecho en estos 20 años de carrera, es un álbum romántico con el que pretendemos una vez más calar muy fuerte en cada uno de mis seguidores.

La Prensa Colombiana: ¿Quién es Charlie Zaa como persona?

Charlie Zaa: Para mí es muy importante resaltar lo que he hecho durante toda mi carrera, nunca pensé llegar hasta donde he llegado doy gracias primeramente a Dios, fuerza creadora quien es el que me ha dado la oportunidad de cristalizar y conseguir todo lo que me he propuesto desde muy niño, ha sido mi roca, mi guía y mi espíritu, Dios ha sido bueno en estos 20 años me ha dado no solo lo que he necesitado sino lo que he querido. Ha sido maravilloso. Es importante para mí exaltar a mi familia que siempre ha estado a mí lado y son una parte fundamental, siempre he sido un hombre muy de familia, muy de casa, he sido muy apegado a mi madre a mi padre aunque ya no está con nosotros; a mi esposa, a mis hijos, y también otra parte muy importante mi señor Jesucristo.

LPC: ¿Cómo fue tu transición de la música de salsa a la música romántica?

Charlie Zaa: Yo me inicie en la música salsa de la mano de dos agrupaciones muy importantes Grupo Niche y Guayacán en medio de ese proceso me llega una oportunidad en el año 1996 de hacerle un homenaje al maestro Julio Jaramillo y me invitan a hacer un par de muestras para ser parte del proyecto, y fue con esta producción que me di a conocer en Colombia y Latinoamérica.

LPC: ¿Quiénes son los cantantes que han sido influencia para ti y tu carrera?

Charlie Zaa: Yo tengo muchas referencias que han sido una base para mí como cantante y como intérprete, como Roberto Carlos que me encanta, Camilo Sesto, de Argentina Leo Dan de Ecuador Julio Jaramillo, de México Pedro Infante, Javier Solís, cantantes que lograron marcar no solo mi vida sino la de Latinoamérica entera y de muchas generaciones, ellos han sido mis referentes más importantes en este género.

LPC:¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes que comienza su carrera artística?

Charlie Zaa: Yo creo que para mí ha sido fundamental contar con mi familia, no hay mejor referente que ellos para saber si estamos haciendo las cosas bien o mal, ellos te hacen -llorar con la verdad y no reír con mentiras- es importante aprender a escuchar, yo creo que esos serían mis consejos. Como artistas debemos ser un referente no solo de moda sino como seres humanos, una forma de ser grande es primero ser un gran ser humano.

Como parte de su gira Tour Celebracion, Charlie Zaa tuvo exitosas presentaciones en las ciudades de Anaheim, Los Ángeles y San Francisco.

Por: Gio Galarza – Natalie Ravis