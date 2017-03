Cultivos de coca en Colombia aumentaron 100%

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó su reporte anual sobre “La estrategia internacional del control de narcóticos”, y los datos que involucran a Colombia no son nada halagadores. La conclusión más preocupante del informe, quizás, es que, de 2013 a 2015, Colombia mostró un aumentó en la siembra de coca en un 100 %. Según el monitoreo de cultivos que hace la ONU cada año, en 2013 en el país había más de 40.000 hectáreas con cultivos de coca, mientras que en 2015 la cifra llegaba casi a las 100.000 hectáreas.

“El Gobierno tiene que ver, en el acuerdo con las Farc, cómo el punto de drogas va a ser viable y demostrarlo internacionalmente. El problema en Colombia es el narcotráfico, no los consumidores o los cultivadores. Y esto no ha pasado sólo en Colombia, es una tendencia mundial. Colombia ha basado su éxito en la lucha contra el narcotráfico en la erradicación de cultivos, criterio que es errado. Hay muchos estados, incluido Colombia, que quisieran acabar con los grupos narcotraficantes, pero éstos siempre terminan reinventando sus redes de narcotráfico. La solución al tema de las drogas no tiene que ser represivo”, dijo Francisco Thoumi, miembro de la junta de la JIFE. Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes (JIFE), un organismo de Naciones Unidas.