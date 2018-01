Delish-ioso: una colección de recetas de chefs y celebridades latinas

Por primera vez un grupo de más de 15 reconocidos actores, presentadores, cantantes y chefs de todos los rincones de América Latina, comparten sus platillos preferidos en Delish-ioso: Una Colección de Recetas de Chefs y Celebridades Latinas. Juntos comparten su herencia y sus recuerdos familiares, y deleitan a sus seguidores en los Estados Unidos con más de 45 recetas, todas en español e inglés, en este nuevo libro de cocina que está disponible a través de www.delishiosocookbook.com.

Aprende a cocinar los platos favoritos de tus artistas y experimenta con recetas tradicionales que tienen un toque original. Prueba sabores como el Fideuá y la Sangría de Ingrid Hoffmann, los Súper Churros del Chef James Tahhan, los Maduritos y el Mac con Queso Especial de Lorena García, la Sopa de Tortilla de Karla Martínez, la Ensalada de Maíz Mexicana de Helen Ochoa y las Empanadas y la Salsa Especial de Luis Coronel, el Guacamole de Jonatan Sánchez, la Carne en su Jugo de Jessica Carrillo, la Salsa de Ají y la Chuleta Valluna de Silvestre Dangond, los Frijoles Negros de Jacob Forever, los Tostones de Sharlene Taulé, el Mangú de Leslie Grace, el Flan y el Coquito de Farruko, la Margarita de Mango de Vianney Rodríguez, y el Arroz con Pollo a la Chorrera de Omar Giner, egresado del HCCC y dueño de los restaurantes La Isla en Hoboken; entre muchos otros.

Este libro de recetas de Nexos Latinos también tiene datos culturales divertidos, desde los orígenes de los nachos y el ajiaco hasta el gran debate sobre el verdadero origen del sándwich cubano, desde cómo hacer variantes de platos tradicionales como el flan y el guacamole, hasta la historia de las fiestas latinas, como el Día de los Muertos. Cada receta está ilustrada con apetecibles imágenes e impresionantes fotografías de todas las estrellas que participaron en el libro.

El libro es producto de una divertida e innovadora idea que combina recetas, secretos culinarios de reconocidas celebridades, datos curiosos de la cultura culinaria latina y el poder de contribuir con la comunidad. Delish-ioso: Una Colección de Recetas de Chefs y Celebridades Latinas, se ha asociado con Hudson County Community College (HCCC por sus siglas en inglés), y por cada libro vendido se donará una porción de las ganancias netas al Hudson County Community College Foundation para beneficiar a su programa de artes culinarias y sus estudiantes latinos. El HCCC Culinary Arts and Hospitality Management Program es reconocido a nivel nacional por su excelencia y fue calificado como la sexta “Mejor Escuela Culinaria” en los Estados Unidos por “Best Choice Schools”. El HCCC también está designado como un Hispanic-Serving Institution (HSI, por sus siglas en inglés), y es uno de los 275 colegios y universidades en los Estados Unidos reconocidos por la Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU, por sus siglas en inglés).

La clave de Delish-ioso es su editora en jefe Donna Hernández. Con más de 20 años de experiencia en el mercado hispano de Estados Unidos., Donna ha ayudado a dar voz a esta comunidad a lo largo de su carrera. En 2010, relanzó la marca Nexos Latinos y creó la visión y la voz de esta publicación que ofrece a los lectores lo mejor del entretenimiento latino.

Delish-ioso está disponible en tapa dura y en eBook. Al comprar la edición de tapa dura por $35.00, el eBook es GRATIS. El eBook también se vende por separado y tiene un valor de $9.99. Disponible directamente en www.DelishiosoCookbook.com.