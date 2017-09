Entrevista a José José en “Al rojo vivo con María Celeste”

La entrevista se transmitió el martes 5 de septiembre a las 4PM/3 centro en “Al Rojo Vivo con María Celeste” de Telemundo.

María Celeste Arrarás: Antes de comenzar, quiero decirte que estoy impresionada con lo bien que te ves. Estás muy delgado, pero muy saludable. Es una delgadez que de asienta.

José José: Es mi peso ideal. Me voy a conservar más o menos así.

Todavía estoy en…en terapias de quimio, de radiación y luego me van a dar un mes de descanso y luego ya me van a extirpar lo que quede de la dolencia.

MCA: Después de todas estas terapias, ¿cuál es el diagnóstico oficial de tus médicos?

JJ: Bueno, ya se redujo la lesión. Queda ya un centimetrito ya nada más.

MCA: ¿Es un tumor chiquitito?

JJ: Pero ellos quieren extirpar todo porque está diagnosticado como muy malo.

MCA: ¿Sí? O sea, ¿era un tumor malo?

JJ: Sí, la dolencia, por eso preocupó tanto. Estaba agarrada de las venas, no era operable. Yo no lo sabía hasta que hace un mes hicimos un análisis y apareció ya reducido y casi ya desprendido ya de las venas. Estamos acabando de desprenderlo para que sea extirpable.

MCA: ¡Qué bien! Eres muy afortunado.

JJ: ¡Sí! ¡Uf! Imagínate, una dolencia en el páncreas de ese nivel, ¿no?

MCA: Cuando a ti te dicen que tienes cáncer del páncreas nada menos, ¿qué pasó por tu mente?

JJ: Yo dije: “¡Dios mío, ¿qué quiere decir esta nueva prueba en mi vida?!”. Todo me esperé yo menos tener un cáncer de páncreas. Los vi tan preocupados a todos que dije: “¡Dios mío! Pues, ¿de qué se trata?”.

Y me acordé de don Jimmy Carter que le diagnosticaron un tumor en su cerebro maligno y le preguntaron lo mismo: “¿Qué opina? ¿Cómo va a enfrentar esta situación?”. Y dice: “Bueno, es una prueba más en la vida que tengo que superar”.

MCA: Te pregunté eso porque un diagnóstico de cáncer de páncreas te pone cara a cara con tu mortalidad.

JJ: Sí, pero nunca lo vi así.

MCA: ¿Nunca tuviste miedo de que te podías morir a causa de esta enfermedad?

JJ: No.

MCA: ¿Nunca?

JJ: No, nunca sentí ni miedo ni nada.

MCA: Y dicen que la actitud esa es de vital importancia para sobrevivir una cuestión como esta.

JJ: Es la base. Yo veo a mucha gente a dónde voy a las quimios y a la radio con una tristeza infinita, con una depresión que digo: “¡Dios mío, ayúdalos a enfrentar su problemática con tu luz, con tu alegría de vivir que nos das todos los días!”.

MCA: Que a ti te sobra.

JJ: Sí, no, no. Yo tengo una alegría de vivir… Hermana, yo soy sobreviviente de varias veces que he estado a punto de morir y estoy aquí, feliz de la vida de poder seguir trabajando, dando fruto, que es mi obligación.

MCA: ¿Y tú crees que fue el público el que te ayudó a no tener miedo?

JJ: Totalmente. El apoyo de ellos ha sido fundamental, María Celeste. Tú no sabes lo que se siente el cariño del público.

MCA: José, cuando a ti te diagnosticaron el páncreas, tú no tenías dolor.

JJ: Nunca me ha dolido nada.

MCA: Eso es increíble.

JJ: No me siento mal ni con las quimio ni con las radio ni con nada. Tengo seis tratamientos paralelos a lo que es la quimio y la radiación.

MCA: Me dijeron que tienes una terapia con imanes.

JJ: Con todo lo que haya… Nos hemos puesto de todo. Yo le estoy metiendo a todos los remedios que llegan a través del teléfono: que la guanábana, que esto, que lo otro.

MCA: Artillería pesada.

JJ: ¡De todo! ¡No, no, no! Medicina radiónica, homeopática, acupuntura, la medicina cuántica, que es un regalo de Dios, no sabes qué maravilla.

MCA: Tus doctores entonces te dicen que, ahora que se ha reducido el tumor, ¿eventualmente sí va a haber que hacer una pequeña cirugía?

JJ: Sí, porque eso es lo que conviene para que no quede vestigio ninguno.

MCA: Y para que tengas tranquilidad también.

JJ: ¡Claro!

MCA: Ellos te dicen que eres extremadamente afortunado, me imagino.

JJ: Totalmente afortunado. La cara de ellos cambió cuando me hicieron el análisis que indicaba la reducción total del tumor, del desprendimiento de las venas. Soy un privilegiado de Dios.

MCA: José, ¿tú crees que el alcoholismo te afectó con este problema del cáncer del páncreas? ¿Qué te dicen los médicos?

JJ: Principalmente fue un coadyuvante tremendo a la diabetes tipo dos que he padecido ya más de dos años. Bien difícil la enfermedad de llevar. Pero, la disciplina te ayuda a salir adelante todos los días.

MCA: Yo creo que había tanta gente preocupada por ti, rezando por ti, que cuando vean esta entrevista, se van a sentir como yo al verte, aliviada.

JJ: ¡Ay, mi vida! Claro que sí. ¿Y cómo darles las gracias? Es lo más hermoso que le puede pasar a uno, que la gente ore por ti cuando tú lo necesitas.

