Estreno mundial en la ciudad de Los Ángeles de la película colombiana “Virus Tropical”

La película colombiana dirigida por Santiago Caicedo y producida por Carolina Barrera, tendrá su estreno mundial en la Competencia Oficial de la primera edición del Festival Animation is Film, que se celebrará del 20 al 22 de octubre en la meca del cine mundial la ciudad de Los Ángeles, donde algunas de las producciones de animación internacional más relevantes la acompañarán. El evento se desarrollará en el histórico Mann’s Chinese Theatre de Hollywood, por lo que se espera que asistan varias personalidades del mundo del cine e interesados de primer nivel en el cine de animación. . La película llegará a las salas de cine en Colombia en abril de 2018.

La película colombiana se ha expandido hasta tal punto que competirá con The breadwinner (Irlanda, Canadá y Luxemburgo) de Nora Twomey, Fireworks (Japón) de Nobuyuki Takeuchi, Mutafukaz (Francia, Japón) de Guillaume Renard y Shoujirou Nishimi, Night is short, walk on girl (Japón) de Masaaki Yuasa, The big bad fox & other tales (Francia) de Patrick Imbert y Benjamin Renner, Big fish and begonia (China) de Xuan Liang y Chun Zhang, Birdboy: the forgotten children (España) de Alberto Vázquez y Pedro Rivera, Lu over the wall (Japón) de Masaaki Yuasa, Mary and the witch’s flower (Japón) Hiromasa Yonebayashi, Tehran Taboo (Alemania, Austria) de Ali Soozandeh y Zombillenium (Francia) de Arthur de Pins y Alexis Ducord. La exclusiva selección que reúne las obras que mayor expectativa están generando actualmente en el mundo de la animación y que incluye solo una película latinoamericana.

La historietista Powerpaola nació en Ecuador en 1977 y ha vivido en Colombia, Francia, Australia y Argentina. Ha residido también en icónicas residencias para artistas como La Cité Internationale des Arts en París y Firstdraft Gallery, en Sydney. Ganó múltiples premios con el proyecto En vitrina en Sin Lugar a Dudas, Cali. Dentro de su amplia y variada obra es memorable la intervención en la que durante catorce días estuvo en una caja de vidrio dibujando lo que veía afuera. A parte de ser la autora del libro Virus Tropical, ha realizado Todo va a estar bien, Por Dentro Inside, Diario de Powerpaola y Nos Vamos. Actualmente hace la tira mensual para Revista Arcadia, vive y trabaja entre Bogotá y Buenos Aires.

De su libro que ahora se ha convertido en una película animada afirma que “cuando escribí y dibujé Virus Tropical, quería contar la realidad de una familia, la mía, de clase media colombiana viviendo en un contexto quiteño de los años ochenta y caleño de los noventa. Sin ser totalmente consciente, emprendí el viaje de hacer una novela de iniciación o aprendizaje, un Bildungsroman“.

Por su parte, Santiago Caicedo, el director de la película, es un cineasta colombiano que ha ganado gran reconocimiento por las apuestas visuales de sus cortometrajes, de Come coco a Uyuyuy, ha explorado arriesgadamente la conexión orgánica entre las posibilidades de la animación y las historias. Sus trabajos se destacan por el carácter meticuloso de su mirada, ello le ha llevado a recibir numerosos premios internacionales en diferentes festivales en todo el mundo. Actualmente vive en Bogotá y trabaja como director de Timbo Estudio, en el que dirige y produce películas, series infantiles, cortometrajes y shows en vivo que involucran contenidos de animación.