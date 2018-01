Familia, la primera fuente de felicidad

¿Qué nos hace felices? Esta es una de las preguntas que más desafíos y expectativas genera por estar relacionada con muchas áreas de la vida. De hecho, un gran número de estudios realizados en los últimos años sobre el comportamiento están orientados a investigar y explorar este tema.

Una de las dimensiones que aparece con un alto grado de incidencia en la felicidad humana tiene que ver con las relaciones familiares. Los buenos ratos, las tradiciones compartidas, el apoyo en los momentos difíciles, fijarse tareas comunes, tener compañía para enfrentar los desafíos, la ayuda al enfrentar los problemas son insumos emocionales que contribuyen a construir vínculos de calidad, y son percibidos como indicadores de bienestar y satisfacción.

Esto no sorprende, pues es en la familia donde las personas satisfacen, a través del afecto y el cuidado, las necesidades afectivas más profundas, como la identidad, el sentido de pertenencia, la aceptación y el reconocimiento. Esto a su vez, se relaciona directamente con el hecho de que los miembros de la familia se sientan amados, confiados y seguros de sí mismos.

Sin embargo, aunque la familia es un entorno muy estimado por la inmensa mayoría de las personas, con frecuencia ese alto valor que le dan no corresponde a la realidad, y la calidad de los encuentros y vínculos personales no siempre es la mejor.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué lo que elegimos hacer y lo que decimos que nos haría más felices en la familia generalmente no coincide? No es fácil arriesgar una respuesta, pero algunas acciones y comprensiones sobre la vida familiar nos ayudarían en este propósito. La felicidad no es una condición dada, sino una disposición que incluye alegría, pero también otras emociones como la ilusión, la esperanza, el regocijo, que a primera vista pueden pasar desapercibidas, y otras como el compromiso, la lucha, el reto e incluso, el dolor, que no son precisamente positivas. Concebida la vida en familia de esta manera, acciones como apreciar lo que se tiene, reconocer las cosas buenas de la familia, dejar de sufrir por lo que se carece, disfrutar del proceso que lleva a alcanzar las metas y no solo de los resultados, generan alegría de manera indirecta y amplia el margen de felicidad.

Por: María Elena López