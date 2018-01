Soluciones a problemas cotidianos del hogar

Nunca falta un imprevisto o percance en los momentos menos oportunos, por eso te ofrecemos estas soluciones a problemas cotidianos del hogar, para que no te agobies y disfrutes más.

Antes de mencionar ciertos problemas y proporcionarte sus respectivas soluciones, es una buena idea que en casa siempre cuentes con: limón, vinagre, bicarbonato de sodio, plancha, periódicos. Estos elementos pueden salvarte en más de una ocasión.

Quitar la etiqueta del precio a un regalo: Seguro que te ha sucedido alguna vez el comprar un regalo y a la hora de empaquetarlo no poder quitar la etiqueta del precio; ¡qué fastidio! Mira qué fácil es hacerlo, solo debes tomar el secador de pelo y dirigir el aire a una esquina de la etiqueta, luego de unos segundos tira de ella hasta despegarla por completo.

Microondas auto limpiante: Imagino que estarás pensando…. “Creo que mi microondas no cuenta con esa función”; no te preocupes no hace falta, solo es una forma de utilizar el electrodoméstico para limpiarlo fácilmente. Toma dos mitades de un limón y colócalas en el microondas durante un minuto, luego abre la puerta y límpialo con un paño o toalla de papel. Habrá quedado impecable en segundos y además con un aroma fresco a cítrico.

Solución para nevera maloliente: Alimentos como cebolla, pollo asado, pescado y otros dentro de la nevera pueden hacer que ésta huela mal cada vez que se abre. Soluciónalo fácilmente colocando un recipiente con bicarbonato de sodio que deberás renovar cada tres meses.

Prendas con feo olor: Hay ropa o toallas que se impregnan con un olor extraño, parece humedad, pero también huele como a viejo…. En fin, ¡que tienes que solucionarlo! Para hacerlo introduce las prendas que huelan mal en la lavadora y añade unas dos tazas de bicarbonato de sodio, una vez que se haya llenado de agua apaga para que repose durante una hora; luego enciéndela otra vez y deja que finalice el ciclo.

Apilar botellas en la nevera: Si tienes que guardar unas cuantas botellas de cerveza en la nevera y no entran, ¡apílalas! Coloca una base por ejemplo de 4 y traba con un clip o pinza que engancharás a la rejilla del estante de la nevera justo en donde se encuentra la última de ellas, así podrás apilar unas cuantas encima sin que rueden.

Pintar sin gotear: Coloca una banda elástica para dividir la boca de la lata de pintura en dos mitades y escurre el exceso que haya absorbido el pincel en ella cada vez que lo cargues con pintura.

Por: Verónica Álvarez